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19 января не стало Виталия Зуфаровича Габдрахманова

19 января не стало Виталия Зуфаровича Габдрахманова

19 января не стало Виталия Зуфаровича Габдрахманова (литературный псевдоним – Виталий Хватов)

Виталий Хватов (Габдрахманов) родился в мае 1945 года во Владимирской области. Школу окончил в Белебее, Башкирия. Затем - военно-инженерное училище в Казани.

26 лет отслужил в ВС СССР. Участник работ на ЧАЭС, награждён медалью «За боевые заслуги». В 1988 году окончил институт по специальности «Художник».
Работал с деревом, металлом, камнем; владеет многими ремёслами.

Публиковал заметки, очерки, рассказы и статьи в периодической печати, литературных альманахах. Являлся номинантом литературных премий "Писатель года" 2013-2016г, "Юмор 2015-16гг", "Мемуары в 2016г." "Наследие" 2016г. "Русь моя 2018, 2019". Включён в "Антологию русской прозы 2018, 2019 ". Жанр иронической прозы представлен в рубрике "И смех и грех", а миниатюры - "Фразы с утра". Тема путешествий - "Этот удивительный мир".

Член Российского Союза писателей и Союза писателей Приднестровья, член бендерского ЛИТО «Горизонт».

Публиковался в сборниках и альманахах России и ПМР. В 2017 году им были выпущены книги «Исповедь лоха» и «Фразы и афоризмы».

"Он всегда был оптимистом, любил жить и творить. Любил путешествовать, увлекался фотографией…
А ещё был очень стойким и мужественным человеком.
Как жаль, что уходят лучшие…" - написала у себя на странице в facebook Муза Гончарова, член бендерского ЛИТО «Горизонт»

ФРАЗЫ И АФОРИЗМЫ Виталия Хватова

Слово было ещё живое, пока его не нашли писатели.
Безвыходное положение, это когда деньги за выход отобрали ещё до входа...
Долг, который со временем становится неподъёмным, - супружеский.
Если власть опьяняет, то не пей на службе!
Время, оно как резинка: тем больше тянешь, тем сильней хлестнёт.
Выщипывая из булки изюм, мужчины всегда вспоминают женщину с изюминкой.
Если уж желать добра, то не чужого.
Сверхнабожный палач чувствует себя рукой бога.
  • Сегодня, 10:37
  • DTV
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