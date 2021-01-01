19 января не стало Виталия Зуфаровича Габдрахманова (литературный псевдоним – Виталий Хватов)
Виталий Хватов (Габдрахманов) родился в мае 1945 года во Владимирской области. Школу окончил в Белебее, Башкирия. Затем - военно-инженерное училище в Казани.
26 лет отслужил в ВС СССР. Участник работ на ЧАЭС, награждён медалью «За боевые заслуги». В 1988 году окончил институт по специальности «Художник». Работал с деревом, металлом, камнем; владеет многими ремёслами.
Публиковал заметки, очерки, рассказы и статьи в периодической печати, литературных альманахах. Являлся номинантом литературных премий "Писатель года" 2013-2016г, "Юмор 2015-16гг", "Мемуары в 2016г." "Наследие" 2016г. "Русь моя 2018, 2019". Включён в "Антологию русской прозы 2018, 2019 ". Жанр иронической прозы представлен в рубрике "И смех и грех", а миниатюры - "Фразы с утра". Тема путешествий - "Этот удивительный мир".
Член Российского Союза писателей и Союза писателей Приднестровья, член бендерского ЛИТО «Горизонт».
Публиковался в сборниках и альманахах России и ПМР. В 2017 году им были выпущены книги «Исповедь лоха» и «Фразы и афоризмы».
"Он всегда был оптимистом, любил жить и творить. Любил путешествовать, увлекался фотографией… А ещё был очень стойким и мужественным человеком. Как жаль, что уходят лучшие…" - написала у себя на странице в facebook Муза Гончарова, член бендерского ЛИТО «Горизонт»
ФРАЗЫ И АФОРИЗМЫ Виталия Хватова
Слово было ещё живое, пока его не нашли писатели. Безвыходное положение, это когда деньги за выход отобрали ещё до входа... Долг, который со временем становится неподъёмным, - супружеский. Если власть опьяняет, то не пей на службе! Время, оно как резинка: тем больше тянешь, тем сильней хлестнёт. Выщипывая из булки изюм, мужчины всегда вспоминают женщину с изюминкой. Если уж желать добра, то не чужого. Сверхнабожный палач чувствует себя рукой бога.