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Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года молодежи

Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года молодежи

Правительство ПМР утвердило республиканский план мероприятий по проведению в Приднестровье Года молодежи в 2021 году. Документ разделен на тематические блоки, в каждом из которых прописан перечень конкретных шагов и сроки их реализации, сообщает пресс-служба Правительства.

В социальном направлении следует выделить проект по предоставлению молодым семьям бюджетной субсидии на полное либо частичное погашение ипотечного кредита и процентов по нему. В этом году финансовая поддержка государства распространяется на молодых учителей, врачей, милиционеров, военных и сотрудников уголовно-исполнительной системы. Запуск проекта – инициатива Правительства, поддержанная Президентом и депутатами Верховного Совета. Цель – закрепить в республике молодых квалифицированных специалистов из приоритетных отраслей. Продолжат работать жилищные программы местных госадминистраций.

Серьезное внимание уделено вовлечению молодого поколения в добровольческую деятельность, здоровый образ жизни; созданию условий для увеличения занятости среди молодежи и поощрению молодежных стартапов; пропаганде семейных ценностей среди молодых приднестровцев, раскрытию их научного и творческого потенциала; духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения; соединению в одно целое различных молодежных объединений; модернизации законодательной базы в сфере государственной молодежной политики.

Напомним, 2021-й объявлен Годом молодежи Указом Президента по предложению парламента.

Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года молодежи

Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года молодежи
gov-pmr.org
  • Сегодня, 10:43
  • DTV
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