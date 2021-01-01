Правительство ПМР утвердило республиканский план мероприятий по проведению в Приднестровье Года молодежи в 2021 году. Документ разделен на тематические блоки, в каждом из которых прописан перечень конкретных шагов и сроки их реализации, сообщает пресс-служба Правительства.
В социальном направлении следует выделить проект по предоставлению молодым семьям бюджетной субсидии на полное либо частичное погашение ипотечного кредита и процентов по нему. В этом году финансовая поддержка государства распространяется на молодых учителей, врачей, милиционеров, военных и сотрудников уголовно-исполнительной системы. Запуск проекта – инициатива Правительства, поддержанная Президентом и депутатами Верховного Совета. Цель – закрепить в республике молодых квалифицированных специалистов из приоритетных отраслей. Продолжат работать жилищные программы местных госадминистраций.
Серьезное внимание уделено вовлечению молодого поколения в добровольческую деятельность, здоровый образ жизни; созданию условий для увеличения занятости среди молодежи и поощрению молодежных стартапов; пропаганде семейных ценностей среди молодых приднестровцев, раскрытию их научного и творческого потенциала; духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения; соединению в одно целое различных молодежных объединений; модернизации законодательной базы в сфере государственной молодежной политики.
Напомним, 2021-й объявлен Годом молодежи Указом Президента по предложению парламента.