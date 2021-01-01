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Министр юстиции Нагачевский ответил объявившим войну русскому языку депутатам

Министр юстиции Нагачевский ответил объявившим войну русскому языку депутатам

Нагачевский ответил объявившим войну русскому языку депутатам: Вас ждёт громкий провал.

В четверг судьи КС рассмотрят конституционность принятого в конце прошлого года Закона о функционировании языков на территории Республики Молдова. Ранее его в Конституционном суде оспорили депутаты Дину Плынгэу (ППДП) и Октавиан Цыку. Министр юстиции Фадей Нагачевский предупредил авторов данного обращения о том, что юридический выигрыш, на который они рассчитывают, может в конечном итоге обернуться политическим провалом, тем более что прецедентов – достаточно, сообщает aif.md

– "Эти депутаты думают, что, атакуя русский язык, они повысят свой политический рейтинг. Но хочу им напомнить, что они не первые, кто так думал. История повторяется", – сказал он.

Нагачевский напомнил авторам обращения, как они ездят в Тараклию, Гагаузию и другие районы и разговаривают с местными жителями на русском языке. Русский язык, отметил министр юстиции, является де-факто языком межнационального общения, а опротестованный в КС закон преследует цель предоставления гражданам доступа к информации и к некоторым услугам.

– "Дорогие депутаты, юридические выигрыши могут обернуться политическими катастрофами. Прецедентов достаточно. С вами даже не нужно бороться – вы сами делаете всё для своего политического уничтожения. Желаю вам успехов! В то же время я уверен, что попытки некоторых безответственных политиков разделить общество по этническим и языковым критериям не имеют ни единого шанса и закончатся громким провалом", – подытожил Фадей Нагачевский.
  • Сегодня, 15:54
  • DTV
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