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Трамп улетел на вертолёте, оставив письмо Байдену

Трамп улетел на вертолёте, оставив письмо Байдену
Трамп улетел на вертолёте, оставив письмо Байдену
Перед тем как покинуть Белый дом за считанные часы до инаугурации избранного президента США Джо Байдена пока ещё действующий глава государства Дональд Трамп в соответствии с традицией оставил письмо новому американскому лидеру.
Впрочем, о чём уклонившийся от участия в сегодняшнем мероприятии в Вашингтоне Трамп написал Байдену, как передаёт 20 января телеканал CNN, неизвестно.

В США существует традиция — в день инаугурации президент, покидающий свой пост, оставляет своему преемнику письмо с наилучшими пожеланиями и советами. Обычно послание оставляют на столе в Овальном кабинете Белого дома, сообщает eadaily.com
Согласно CNN, Меланья Трамп, бывшая первая леди, также оставила «короткое приветственное послание» Джилл Байден.

Впервые за более чем столетие действующий президент отказался от традиции присутствовать на инаугурации своего преемника, отмечает агентство Associated Press.

Как сообщало EADaily, ранее в среду Дональд Трамп в последний раз покинул Белый дом в качестве президента. Около часа назад он вышел из главного здания страны и пересёк Южную лужайку у Белого дома, чтобы сесть на борт вертолёта. Перед этим Трамп сказал: «Это была большая честь, честь всей моей жизни»






  • Сегодня, 16:06
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