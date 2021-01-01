Действие карантинных мер в Приднестровье продлено до 1 апреля. Соответствующие законодательные изменения предложил Президент ПМР. Их принял сегодня Верховный Совет на пленарном онлайн-заседании.
«Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, как у нас в государстве, так и в мире в целом, предлагается продлить срок действия карантина», – пояснил начальник Контрольно-правового управления МВД ПМР Радион Чеботарь.
Режим чрезвычайного положения был введен в Приднестровье 17 марта 2020 года. С середины июня действуют карантинные ограничения. Они неоднократно продлевались. По действующему закону, карантин в республике действует до 1 февраля. Ввиду неблагоприятной ковид-статистики решено продлить карантин на два месяца, сообщается на сайте ВС ПМР.
По данным Министерства внутренних дел на утро 20 января, в республике зафиксировано 27 тысяч 955 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровели – 19 тысяч 668 человек, умерли – 562 приднестровца. В приднестровских лабораториях 18 января было исследовано 126 проб. Выявлено 59 новых случаев инфицирования COVID-19.
После подписания принятого закона в республике продолжатся ограничительные меры. Это масочный режим, социальная дистанция, штрафы за нарушение карантина, особый порядок пересечения границы и другие меры.
На пленарном заседании депутаты Верховного Совета подняли вопрос вакцинирования приднестровцев от коронавируса. Отмечалось, что у Приднестровья есть договоренность с Россией о предоставлении вакцины. Спецпредставитель ГД РФ по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин вчера на первом заседании весенней сессии Государственной Думы РФ выступил c предложением обратиться к Правительству РФ по данному вопросу.
«Подтверждена Президентом ПМР и министерством здравоохранения республики информация о том, что есть договоренность с Россией. Россия подтвердила направление нам вакцины для вакцинирования приднестровцев. Было пленарное заседание в Госдуме, где Константин Затулин выступил с обращением о поддержке приднестровцев в вакцинировании. Также подписано соглашение с партией «Единая Россия». Мы в четверг этот вопрос будем обсуждать. Уже есть договоренности с депутатами Госдумы, представляющими интересы приднестровцев в российском парламенте. Сергей Чижов, Александр Ярошук, Артем Туров будут присутствовать в режиме онлайн и обсуждать этот вопрос», – отметила Заместитель Председателя Верховного Совета Галина Антюфеева.
Вопрос поставки российской вакцины в нашу республику решен в ходе рабочего визита Президента ПМР в Москву. Тема вакцинации обсуждалась на встрече с Заместителем Руководителя Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком. Дата поступления вакцины будет известна позже. Планируется, что первые 30 тысяч доз используют для вакцинирования медиков, учителей и представителей силовых структур республики. vspmr.org