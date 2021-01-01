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Правительство выступило инициатором создания в Приднестровье министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Правительство выступило инициатором создания в Приднестровье министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Правительство выступило инициатором создания в Приднестровье министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В конце минувшего года Президент Вадим Красносельский подписал соответствующий указ. Для назначения на пост руководителя министерства Правительством представлена кандидатура Сергея Бабенко, который ныне является зампредседателя ГТК по таможенной деятельности. До этого он занимал должность начальника Управления информационных технологий ГТК ПМР, передает пресс-служба Правительства.

Правительство выступило инициатором создания в Приднестровье министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
БАБЕНКО Сергей Борисович

Премьер-министр Александр Мартынов выразил надежду, что на ближайшем заседании Правительства будет утверждена структура министерства.

«Действительно за прошедшие несколько лет были сделаны существенные шаги вперед в части налаживания внутриведомственного и межведомственного документооборота, наполнения Портала госуслуг и предоставления возможности гражданам получать услуги в электронной форме. Но этого мало в тех темпах, которыми мы движемся. Их недостаточно. Именно поэтому было принято управленческое решение о создании данного министерства, чтобы более активно двигаться вперед в данном направлении», – заявил Председатель Правительства.

Александр Мартынов также подчеркнул, что слияние нескольких ведомств в единое (Госслужбы СМИ, связи) повлечет снижение госрасходов.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 17:49
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