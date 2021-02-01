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Украина сократила экспорт зерновых

Украина сократила экспорт зерновых

Украина продала почти на 8 миллионов тонн меньше зерновых. Сюд относятся пшеница, кукуруза, ячмень и рожь.
С 1 июня 2020 по 12 февраля 2021 Украина экспортировала 30,12 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, чьл на 7,8 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года. Об этом сообщает информационно-аналитический портал АПК в пятницу, 12 февраля.

Было экспортировано 13,194 млн тонн пшеницы (на 2,885 млн тонн меньше, чем на 12 февраля 2020 года); 12,459 млн тонн кукурузы (более чем 5 млн тонн меньше) 3,955 млн тонн ячменя (на 48 тысяч тонн быльше) 1,7 тысяч тонн ржи (на 3,3 тысячи тонн меньше),пишет korrespondent.net.

Кроме того, за указанный период отправлено на экспорт 88,7 тысяч тонн пшеничной муки (на 146,3 меньше).

Напомним, что украинский экспорт сократился в начале года, импорт - вырос. В январе внешняя торговля Украины сократилась на 140 миллионов долларов. Экспорт упал на 5%.

Также сообщалось, что Украина уже исчерпала три квоты на поставки в ЕС. Тарифные квоты позволяют украинским производителям экспортировать продукцию в страны ЕС по льготной или нулевой ставке пошлины.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:55
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