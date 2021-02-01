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Совершенствование нормативно-правовой базы таможенного законодательства

Совершенствование нормативно-правовой базы таможенного законодательства

Совершенствование нормативно-правовой базы таможенного законодательства страны — одно из приоритетных направлений деятельности Государственного таможенного комитета ПМР. Работа эта на постоянной основе проводится во взаимодействии с Правительством ПМР, Верховным Советом, Министерством экономического развития, Министерством финансов, Приднестровским республиканским банком и другими ведомствами.

В 2020-м был принят ряд законопроектов, позволивших упорядочить процедуру предоставления льгот участникам ВЭД в части налогообложения. Изменения, внесённые в законодательство, позволили таможенной службе совместно с минэкономразвития продолжить работу в этой сфере, очень важной для отечественного бизнеса.

В рамках реализации Концепции по реформированию уплаты таможенных платежей в Республиканский бюджет также были внесены изменения в законодательство. Новации направлены на запуск механизма взимания таможенных платежей в безналичном порядке и зачисления их напрямую в доход Республиканского бюджета. Напомним, в ГТК планируется, что с 1 марта 2021 года безнал станет обязательным для всех юридических лиц и предпринимателей, передает пресс-служба ГТК ПМР.

В 2020 году были внесены изменения и в Таможенный кодекс ПМР, позволившие упростить процедуры переработки на таможенной территории и переработки для внутреннего потребления. Этих новаций очень ждали приднестровские предприятия. Теперь такие процедуры носят не разрешительный, а уведомительный характер. В этой же части предусмотрена возможность подачи заявлений и уведомлений в электронной форме, заложены основы для перехода на электронное декларирование таможенных процедур переработки. Следуя интересам отечественных производителей, отходы переработки теперь не подлежат помещению под таможенные процедуры. В отношении неиспользованных товаров стали применять ставки таможенных пошлин, налогов и курсы валют, действующие на день подачи таможенной декларации, а не на день заявления процедуры переработки, что существенно упростило расчеты таможенных платежей и уменьшило количество документов, необходимых для таможенного оформления.

Изменилась и расширилась сфера применения процедуры переработки для внутреннего потребления. Исчисление таможенных платежей теперь осуществляется непосредственно с готовых продуктов переработки, а не с товаров, ввозимых для переработки. Это уменьшило финансовую нагрузку на экономических агентов.

Появилась возможность оплаты дорожных сборов в отношении транспортных средств, следующих в адрес юридического лица с товаром или под загрузку, путем списания денежных средств с его лицевого счета в счет уплаты предстоящего дорожного сбора.

В 2020 году вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые на законодательном уровне закрепили ответственность владельцев транспортных средств иностранной регистрации за отсутствие документа, удостоверяющего уплату сбора-виньетки. Как известно, фактор безнаказанности приводил к тому, что ранее многие автовладельцы оплачивали при въезде в ПМР минимальный сбор и не вывозили машины значительно дольше, чем было предусмотрено, либо оставляли их на территории ПМР насовсем без уплаты акцизного сбора. С введением ответственности за такого рода нарушения таможенные органы получили право пресекать порочную практику. Соответственно граждане стали внимательней относиться к своим обязанностям.

Для сравнения: в 2019-м по таким фактам было составлено 15 протоколов о НТП, в 2020-м до октября (времени вступления изменений в КоАП) – 12 протоколов, а с октября и по 31 декабря – 133 протокола.

Всего же в минувшем году было оформлено почти 25 тысяч виньеток на сумму около 6 млн. 200 тыс. рублей.

В планомерном порядке продолжается работа ГТК по предоставлению государственных услуг посредством «Портала госуслуг». В 2020-м лицензии выдавались по четырем видам осуществления деятельности: магазин беспошлинной торговли, таможенный перевозчик, таможенный склад и таможенный брокер.
customs.gospmr.org
  • Вчера, 19:46
  • DTV
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