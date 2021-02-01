Стоимость фьючерса с поставкой в апреле 2021 года поднялась на 1,2%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2021 года на лондонской бирже ICE поднялась на 1,2% - до $65,12 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 04:01 мск., передает ТАСС.
В последний раз стоимость барреля Brent превышала $65 в январе 2020 года.
К 04:10 мск нефть Brent ускорила рост до 1,7% и торговалась на уровне $65,46 за баррель. В то же время нефть WTI дорожала на 1,7% - до $62,21 за баррель. tass.ru