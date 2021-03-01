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Фуркулицэ: Мы докажем Санду, что Конституцию нужно соблюдать

Фуркулицэ: Мы докажем Санду, что Конституцию нужно соблюдать

Вчера Майя Санду снова нарушила Конституцию, выдвинув Игоря Гросу кандидатом на должность премьер-министра. Об этом председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ заявил в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”.

Он подчеркнул, что социалисты голосовать за кандидатуру Гросу не будут, а завтра, как и было объявлено ранее, озвучат имя другого претендента на этот пост, передает aif.md

– Завтра мы выдвинем от оформленного большинства новую кандидатуру на должность премьер-министра – в соответствии с тем, как это расписано в Конституции, а не то, что вчера “исполнила” президент. Мы считаем, что Майя Санду снова нарушила Основной закон страны, – сказал он.

Фуркулицэ отметил, что глава государства должна была руководствоваться результатами вчерашних переговоров, на которых было чётко обозначено, что большинство есть.

– Да, на тот момент у большинства был кандидат, но это не означает, что это большинство не может выдвинуть другого кандидата. Логично и законно было бы после окончания консультаций и того, что кандидат большинства отказался от предложенной ему должности, проконсультироваться с большинством ещё раз, чтобы узнать, есть у него или нет другой кандидат. Только если бы президент констатировала, что кандидата нет, она могла бы выдвинуть на свое усмотрение другого. Ситуация очень похожа на предыдущую, мы имеем дело с еще одним нарушением Конституции президентом. Мы пошли в КС и докажем, что Конституцию нужно соблюдать, – пояснил социалист.

Лидер парламентской фракции ПСРМ также подтвердил, что голосовать за кандидатуру Игоря Гросу социалисты не будут. Кроме того, он отметил, что вчерашние консультации были конструктивными, и что Партия социалистов не отказывается от идеи досрочных выборов, но считает, что проводить их следует только после того, как будет стабилизирована ситуация с коронавирусом.

Социалисты уверены, что на Марианну Дурлештяну было оказано серьезное давление извне с тем, чтобы она отозвала свою кандидатуру на пост премьера.

– Это было “включение ручника”. “Затянули ручник” до такой степени, что всем пришлось не просто остановиться, но и из всех колес пошел приличный дым. Это внешние силы, которые не находятся в РМ. Сама Дурлештяну не находится в Молдове, и те механизмы, которые были применены, возможны только за пределами. В совпадения мы не верим, факты говорят за себя, – сказал он.

Фуркулицэ считает, что давление могло быть оказано для того, чтобы создать другую ситуацию и действовать в ней иначе, чем предусмотрено Конституцией.


aif.md
  • Сегодня, 06:56
  • DTV
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