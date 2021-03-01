Работу службы приостановили с 1 марта, после сообщения о разоблачении коррупционной схемы.
В Украине возобновят процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия. Ранее соответствующую разрешительную службу расформировали из-за разоблачения коррупционной схемы. Сейчас она все еще в процессе реорганизации. Об этом в среду, 17 марта, написал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в Facebook, передает korrespondent.net.
"Уже 18 марта восстанавливается процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия. Соответствующая служба все еще в процессе реорганизации, но продолжает работу. Все работники этих подразделений на период переформатирования службы выведены за штат. Рабочий процесс контролируют сотрудники Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины", - написал Клименко.
Он добавил, что срок проведения служебного расследования, на которое приостановили рабочий процесс, не будет учитываться при перерегистрации оружия.
Он сообщил, что полиция планирует создать новое подразделение, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия, а сами полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие хотят передать в сервисные центры МВД.
Также, по его словам, создадут Единую базу данных зарегистрированного оружия. На все эти процессы должно уйти несколько месяцев.
В начале марта в Нацполиции заявили об обнаружении коррупционной схемы выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия: охотничьего огнестрельного нарезного оружия, гладкоствольного и так называемых травматов - устройств для отстрела резиновых пуль.
Глава Нацполиции Клименко тогда заявил, что разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия человека, на которого оформляли оружие. Объявления об оформлении оружия без документов полицейские размещали в группах мессенджеров.
Внутренняя безопасность Нацполиции разоблачила девять сотрудников полиции, которые организовали эту схему и участвовали в ней. Среди них - чиновники Центрального аппарата Национальной полиции и работники в регионах.
Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы. Все полученные материалы расследования этого дела передали в Государственное бюро расследований.