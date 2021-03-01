В столичных медучреждениях практически не осталось свободных мест для лечения инфицированных коронавирусом. Пациентов переправляют в районные больницы. Власти заговорили о необходимости открытия еще одного ковид-центра.
- Поддерживаем связь с министерством здравоохранения и правительством, чтобы найти новые помещения в медучреждениях. В случае форс-мажорных обстоятельств, будем думать об открытии второго ковид-центра. Если ситуация продолжит ухудшаться, адаптируем вместительные помещения к больничным условиям, - заявил замначальника столичного управления здравоохранения Борис Гылкэ.
Власти также рассматривают и другие дополнительные варианты. В частности, в случае срочной необходимости, совместно с Генинспекторатом по чрезвычайным ситуациям будут развернуты полевые больницы для триажа пациентов, как это предусмотрено при форс-мажоре, пишет bloknot-moldova.md.
Некоторых пациентов с коронавирусом из Кишинева направляют в районные больницы. Более 60 больных из медцентра на «Молдэкспо» были переведены в медучреждения Яловен, Страшен, Новых Анен, Криулян, Хынчешт, Ниспорен и Калараша.
- В настоящее время у нас 60 пациентов с ковидом. Из Кишинева - 22. Осталось всего два свободных места, - отметила замдиректора Яловенской райбольницы Елена Коня-Бэдичану, которую цитирует publika.md.
Похожая ситуация и в каларашской больнице. Там всего 40 коек. Из-за сложной ситуации недавно дополнительно выделили еще 20. Из столичного ковид-центра в больницу были переведены пятеро пациентов.
В Кишиневе инфицированных коронавирусом пациентов лечат в семи медучреждениях - всего 1700 коек. По данным на 17 марта, в Молдове подтверждено еще 1916 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 884 - в Кишиневе.