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В Кишиневе может появиться еще один ковид-центр и развернуты полевые больницы

В Кишиневе может появиться еще один ковид-центр и развернуты полевые больницы

В столичных медучреждениях практически не осталось свободных мест для лечения инфицированных коронавирусом. Пациентов переправляют в районные больницы. Власти заговорили о необходимости открытия еще одного ковид-центра.

- Поддерживаем связь с министерством здравоохранения и правительством, чтобы найти новые помещения в медучреждениях. В случае форс-мажорных обстоятельств, будем думать об открытии второго ковид-центра. Если ситуация продолжит ухудшаться, адаптируем вместительные помещения к больничным условиям, - заявил замначальника столичного управления здравоохранения Борис Гылкэ.

Власти также рассматривают и другие дополнительные варианты. В частности, в случае срочной необходимости, совместно с Генинспекторатом по чрезвычайным ситуациям будут развернуты полевые больницы для триажа пациентов, как это предусмотрено при форс-мажоре, пишет bloknot-moldova.md.

Некоторых пациентов с коронавирусом из Кишинева направляют в районные больницы. Более 60 больных из медцентра на «Молдэкспо» были переведены в медучреждения Яловен, Страшен, Новых Анен, Криулян, Хынчешт, Ниспорен и Калараша.

- В настоящее время у нас 60 пациентов с ковидом. Из Кишинева - 22. Осталось всего два свободных места, - отметила замдиректора Яловенской райбольницы Елена Коня-Бэдичану, которую цитирует publika.md.

Похожая ситуация и в каларашской больнице. Там всего 40 коек. Из-за сложной ситуации недавно дополнительно выделили еще 20. Из столичного ковид-центра в больницу были переведены пятеро пациентов.

В Кишиневе инфицированных коронавирусом пациентов лечат в семи медучреждениях - всего 1700 коек.
По данным на 17 марта, в Молдове подтверждено еще 1916 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 884 - в Кишиневе.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 07:06
  • DTV
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