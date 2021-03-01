Теорию водители будут сдавать по новым экзаменационным билетам, которые актуализируют в соответствии с действующим законодательством. В Украине будут проводить экзамены на права по новым правилам, которые вступят в силу уже в апреле. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины в четверг, 18 марта.
С 6 апреля будущие водители будут сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам. Все билеты актуализируют в соответствии с действующим законодательством, а устаревшие заменят, пишет korrespondent.net.
В частности, в теоретическую часть экзамена добавят ряд новых и интересных дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители. Ожидается, что это поможет новичкам оперативно принимать правильные решения и избежать неожиданностей за рулем.
Кроме того, измененные экзаменационные вопросы также будут внесены в онлайн-тренажер на сайте Главного сервисного центра МВД, чтобы будущие водители могли подготовиться к сдаче экзамена.
Напомним, что в Украине за год выявили почти 130 тысяч пьяных водителей. Более девяти тысяч водителей повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, а еще пять тысяч третий раз были пойманы пьяными за рулем.
Также сообщалось, что за год в ДТП в Украине погибли более 3,5 тысяч человек. Закон об усилении ответственности за нарушения ПДД за год снизит показатель смертности на дорогах на 10-15%, считают в МВД. korrespondent.net