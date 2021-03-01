Dnestr.TV

 
0

В Украине изменили правила экзамена на права

В Украине изменили правила экзамена на права

Теорию водители будут сдавать по новым экзаменационным билетам, которые актуализируют в соответствии с действующим законодательством.
В Украине будут проводить экзамены на права по новым правилам, которые вступят в силу уже в апреле. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины в четверг, 18 марта.

С 6 апреля будущие водители будут сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам. Все билеты актуализируют в соответствии с действующим законодательством, а устаревшие заменят, пишет korrespondent.net.

В частности, в теоретическую часть экзамена добавят ряд новых и интересных дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители. Ожидается, что это поможет новичкам оперативно принимать правильные решения и избежать неожиданностей за рулем.

Кроме того, измененные экзаменационные вопросы также будут внесены в онлайн-тренажер на сайте Главного сервисного центра МВД, чтобы будущие водители могли подготовиться к сдаче экзамена.

Напомним, что в Украине за год выявили почти 130 тысяч пьяных водителей. Более девяти тысяч водителей повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, а еще пять тысяч третий раз были пойманы пьяными за рулем.

Также сообщалось, что за год в ДТП в Украине погибли более 3,5 тысяч человек. Закон об усилении ответственности за нарушения ПДД за год снизит показатель смертности на дорогах на 10-15%, считают в МВД.
korrespondent.net
  • Сегодня, 13:08
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово п ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • Пьяный мужчина в центре Бендер угрожал пистолетом сотру ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово п ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • Пьяный мужчина в центре Бендер угрожал пистолетом сотру ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна