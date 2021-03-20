Председатель Правительства инициировал рассмотрение вопросов, связанных с работой центров занятости населения и созданием новых рабочих мест. К обсуждению были приглашены Вице-премьер – министр экономического развития, министр по социальной защите и труду, главы государственных администраций и представители общественности.
В первую очередь внимание участников онлайн-встречи было обращено на результаты анализа предложений по совершенствованию системы трудоустройства и увеличения количества новых вакансий. Здесь и предложения исполнительной власти, и представителей Общественной палаты, и Союза аграриев, промышленников и предпринимателей, сообщается на сайте Правительства.
Часть инициатив, как проинформировало Минэкономразвития, уже реализуется, некоторые признаны неэффективными. По некоторым же пунктам рекомендован индивидуальный подход. В частности, речь идет о создании новых рабочих мест на одном из небольших предприятий перерабатывающей отрасли. Производство консервной продукции – направление перспективное и при расширении бизнеса гарантированно ведет к росту численности работников. Для реализации таких проектов предпринимателей и создана программа субсидирования процентной ставки.
Отдельно Глава Правительства остановился на развитии сельского хозяйства и увеличении рабочих мест именно в этом секторе:
«На сегодняшний день меры господдержки сосредоточены на всем сельском хозяйстве, - подчеркнул Александр Мартынов, - Есть поручение Правительства в адрес Министерства экономического развития, установлены сроки в части фокусировки мер поддержки на сельхозпроизводителях, которые заняты на территории Приднестровья переработкой, а не только выращиванием сырья. Как один из критериев господдержки можно указывать создание дополнительных рабочих мест. Здесь я вижу хороший реальный потенциал».
Еще одним перспективным направлением, по мнению Премьера, может стать открытие новых производств в рамках реализации проектов Агентства по инвестициям. Государство изучит возможность инвестирования в перерабатывающую промышленность, чтобы расширить меры по укреплению продовольственной безопасности. По поручению Премьера профильные ведомства просчитают варианты реализации государством этих проектов.
Второй блок вопросов был непосредственно связан с деятельностью территориальных центров социального страхования и социальной защиты. Министр по социальной защите и труду Елена Куличенко озвучила детально изученные предложения, которые направлены на совершенствование деятельности центров занятости населения.
Одну из инициатив СПАПП центры занятости уже сейчас готовы взять на вооружение. Речь об информировании безработных граждан о возможности обучения в бизнес школе Торгово-промышленной палаты по курсу «Развитие собственного бизнеса».
Также возможно усиление активной политики занятости. Территориальный центры начнут продвигать безработных на предприятия и оплачивать их профессиональную переподготовку или повышение квалификации. Такой опыт был успешным при взаимодействии с «Интерцентр-Люксом».
С целью эффективного трудоустройства инвалидов Iи II групп, которые зарегистрированы в качестве ищущих работу, как сообщила Елена Куличенко, могут проводиться компенсационные выплаты работодателям всех форм собственности на оплату труда инвалидов, которые приняты на работу по направлению Центра.
В ходе рабочего диалога участники совещания говорили и о развитии на территории республики учебных центров, которые бы обеспечили получение начального профессионального образования. Актуально это направление для районов республики, где остро чувствуется нехватка рабочих кадров.
По поручению Александра Мартынова в двухнедельный срок Минпрос и главы госадминистраций должны проработать вопрос создания в сельской местности учебно-профориентационных центров.
В свою очередь Минэкономразвития и Минсоцзащиты в двухнедельный срок подготовят проект совершенствования работы центров занятости и переобучения граждан. gov-pmr.org