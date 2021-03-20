Кабмин РФ решил разрешить иностранным студентам из стран с низким уровнем распространения коронавируса вернуться к очному обучению.
Согласно утвержденному распоряжению, российские власти будут определять, смогут ли студенты того или иного государства вернуться в университеты с помощью специального алгоритма. Роспотребнадзор будет обновлять этот список регулярно, передает mk.ru
Студентам предстоит уведомить свое учебное заведение о желании вернуться за 10 дней до предполагаемой даты. Им нужно будет стать ПЦР-тест на коронавирус за три дня до прибытия в Россию. Они будут вынуждены повторно делать тест в РФ, а до его результатов находиться дома.