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Иностранным студентам разрешили въезд в Россию

Иностранным студентам разрешили въезд в Россию

Кабмин РФ решил разрешить иностранным студентам из стран с низким уровнем распространения коронавируса вернуться к очному обучению.

Согласно утвержденному распоряжению, российские власти будут определять, смогут ли студенты того или иного государства вернуться в университеты с помощью специального алгоритма. Роспотребнадзор будет обновлять этот список регулярно, передает mk.ru

Студентам предстоит уведомить свое учебное заведение о желании вернуться за 10 дней до предполагаемой даты. Им нужно будет стать ПЦР-тест на коронавирус за три дня до прибытия в Россию. Они будут вынуждены повторно делать тест в РФ, а до его результатов находиться дома.

mk.ru
  • Вчера, 20:57
  • DTV
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