Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдут без болельщиков и волонтеров из других стран. Те же условия будут действовать и для Паралимпийских игр.
Как сообщает агентство Kyodo, такое заявление распространили представители организационного комитета Олимпийских игр и власти Японии.
По версии издания, данному решению в немалой степени способствовал премьер-министр страны Есихидэ Суги, который считает, что новая серьезная вспышка коронавируса не позволит ему сохранить свой пост.
В итоге правительство Японии приняло решение запретить иностранным зрителям участвовать в спортивной феерии, даже если это будет тяжелым ударом по туристическому сектору страны, передает eadaily.com.
«Японская сторона, чтобы внести определенность в ситуацию для иностранных покупателей билетов и для прояснения их планов поездок на данном этапе, пришла к выводу, что они не смогут приехать в Японию на время Олимпийских и Паралимпийских игр», — говорится в сообщении.
Также авторы заявления обещают, что в ближайшее время иностранцам разъяснят, как вернуть деньги за билеты.
В свою очередь журналисты утверждают, что организаторы решили не разрешать въезд даже иностранным волонтерам. Около 10% из 80 тысяч из них являлись иностранными гражданами, поэтому власти еще будут рассматривать возможные пути решения данной ситуации.
Всего, утверждают журналисты, за рубеж могли продать около миллиона билетов на Олимпиаду.
Ранее EADaily сообщало, что президент организационного комитета «Токио-2020» Йоширо Мори пообещал, что отложенные из-за глобальной пандемии Олимпийские игры пройдут этим летом, «независимо от развития ситуации с коронавирусом».