В Вадул-луй-Водэ незаконно вырубили и выкорчевали более сотни деревьев в лесополосе у Днестра. Положение усугубляется тем, что работы по санитарной очистке проводили местные власти.
На деревьях отсутствуют специальные метки, как предусматривает закон в случае легальной вырубки. Стволы некоторых из них достигают в диаметре 80 сантиметров, передает publika.md "Возраст разный. Судя по размеру кроны, есть 80-летние и 100-летние деревья. Когда мы такое увидели, схватились за голову", - рассказывает инспектор по защите окружающей среды Александр Коржа.
В результате внезапных проверок обнаружили и другие серьезные нарушения: "Разрешение было на вырубку 200 кубометров, а вырубили 315. Разница составила 115 кубометров. Обнаружена и незаконная вырубка. Всего 298 кубометров", - сообщила замначальника управления Инспекции по охране окружающей среды Валентина Моисей.
Стоимость незаконно вырубленной древесины пока не подсчитана. Ущерб, нанесенный окружающей среде, превышает миллион 200 тысяч леев. Мэр города Вадул-луй-Водэ Юрий Онофрейчук не предполагал, что последствия окажутся такими: "Я не могу вам дать информацию, потому что я не знаю. Руководителю предприятия "Зеленые насаждения" объявлен строгий выговор. Создана комиссия, которая должна провести инвентаризацию всех зеленых зон".
Местные жители возмущены: "Хорошо набивают свои карманы. Он уже два раза сменил машину, строит гараж, квартиру купил. А на какие деньги? Какая зарплата у лесника?".
"Совсем плохое это дело. Лес надо беречь, чтобы дышать чистым воздухом"? - говорят люди.
"Нехорошо. Нельзя вырубать лес, и так мало осталось. Люди говорят, что из нашего села видно другое село", - отмечают местные жители.
Ранее Инспекция по защите окружающей среды подала в Генеральную прокуратуру жалобу о незаконной вырубке деревьев в Вадул-луй-Водэ. publika.md