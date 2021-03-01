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В Евросоюзе призвали Турцию изменить решение по Стамбульской конвенции

В Евросоюзе призвали Турцию изменить решение по Стамбульской конвенции

Жозеп Боррель заявил о необходимости активизировать усилия стран в борьбе за права женщин на фоне пандемии коронавируса.

Евросоюз не понимает и сожалеет о решении Турции выйти из Стамбульской конвенции по защите женщин. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, обнародованном вечером в субботу, 20 марта, передает korrespondent.net.

"Мы не можем не выразить глубокого сожаления и непонимания в отношении решения турецкого правительства выйти из этой конвенции, которая даже носит имя Стамбула", - указано в документе.

По словам Борреля, насилие в отношении женщин и девочек во всем мире поднялось на новый уровень в результате пандемии COVID-19, в связи с чем необходимо активизировать глобальные усилия по борьбе с ним.

"Мы не можем не призвать Турцию отменить свое решение. Мы надеемся, что Турция скоро снова присоединится к Европейскому Союзу в защите прав женщин и девочек", - резюмировал глава европейской дипломатии.

Напомним, накануне Турция объявила о своем выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин.

В Совете Европе решение Анкары раскритиковали и назвали "катастрофическим".

СЕ отреагировал на выход Турции из конвенции по защите женщин

Турецкие правозащитники призвали к демонстрациям в знак протеста против выхода страны из соглашения.
Совет Европы (СЕ) раскритиковал объявленный Турцией выход из Конвенции СЕ о борьбе с насилием в отношении женщин. Решение официальной Анкары является "катастрофической новостью" и угрожает делу защиты женщин в Турции, всей Европе и за ее пределами, заявила генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич в субботу, 20 марта.

Указ турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана был опубликован в официальном издании Resmi Gazete несколькими часами ранее. Эрдоган еще в 2020 году заявил о намерении издать такой документ. Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) в ответ заявила, что в случае выхода Турции из конвенции женщины в стране "останутся гражданами второго сорта".

По словам турецкого вице-президента Фуата Октая, борьба за защиту прав женщин в стране "будет продолжена при сохранении наших традиционных ценностей".

Указ Эрдогана способен вызвать лишь "горечь", отметил мэр Стамбула, представитель НРП Экрем Имамоглу. В стране ежедневно появляются сообщения о новых фактах насилия в отношении женщин, подчеркнул он. Правозащитники в Турции призвали к демонстрациям в знак протеста против выхода страны из соглашения.

Стандарты предотвращения насилия над женщинами

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была одобрена в Стамбуле всеми 47 государствами-участниками СЕ 11 мая 2011 года. Документ стал первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В конвенции сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования.

Конвенцию ратифицировали и подписали 34 страны, еще 11 подписали, но не ратифицировали. Турция первой ратифицировала соглашение весной 2012-го.

Что не дает ратифицировать Стамбульскую конвенцию

korrespondent.net
  • Сегодня, 09:33
  • DTV
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