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Для части россиян изменились правила отпуска

Для части россиян изменились правила отпуска

Для части россиян с 20 марта изменились правила отпуска: работники с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время до момента, когда младшему ребенку исполнится 14 лет.

9 марта соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Изменения были внесены в статью 262.2. Трудового кодекса. Ранее отпуск в удобное время могли получить сотрудники с тремя и более детьми в возрасте до 12 лет, пишет lenta.ru.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это позволит уделять больше времени воспитанию детей и совмещать время отдыха обоих работающих родителей.

Базовый отпуск в РФ составляет 28 календарных дней. Однако государственные гражданские служащие, педагоги, работники с вредными или опасными условиями труда могут рассчитывать на дополнительные дни отдыха. В частности, педагогам полагается от 42 отпускных дней.

2 марта сообщалось, что члены Совфеда предложили предоставлять дополнительные двухнедельные отпуска за свой счет людям, которые ухаживают за инвалидами первой группы.
lenta.ru
  • Сегодня, 09:47
  • DTV
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