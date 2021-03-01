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Иностранцев обязали сдавать отпечатки пальцев для получения украинской визы

Иностранцев обязали сдавать отпечатки пальцев для получения украинской визы

Украина обязала иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №3630.

Этот законопроект разработало Министерство иностранных дел, передает rbc.ua

Таким образом для иностранцев и лиц без гражданства сделали обязательной подачу биометрических данных во время оформления виз. Отказ же подать свои биометрические данные становится основанием для отказа в предоставлении визы.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу.

Напомним, в начале марта Верховная рада одобрила этот законопроект за основу и в целом.

А в сентябре 2020 года комитет ВР по правам человека рекомендовал Раде принять этот закон.

Так, Кабинет министров одобрил данный проект закона на своем заседании в начале июня прошлого года.

Стоит отметить, что ранее в 2019 году комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал ВР принять законопроект №9402 и разрешить въезд иностранцев в Украину только по биометрическим паспортам.

rbc.ua
  • Сегодня, 06:04
  • DTV
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