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Люксовые внедорожники Maybach скоро начнут колесить по дорогам Молдовы

Люксовые внедорожники Maybach скоро начнут колесить по дорогам Молдовы

В Кишинев впервые привезли для продажи автомобили класса «люкс» Mercedes-Benz Maybach GLS.

В соцсетях появились фотографии Maybach GLS, запечатленного возле известного автоцентра. Базовая цена Mercedes-Benz Maybach GLS - 200 000 долларов США.

Этот автомобиль входит в сегмент люксовых внедорожников после законодателей жанра, Rolls-Royce и Bentley. Самое роскошное исполнение флагманского GLS получило индекс 600, передовые технологии комфорта и соответствующую уровню роскошную отделку, пишет point.md.

Выбор материалов для Maybach, в зависимости от комплектации, весьма богат. Салон от пола до потолка обшит кожей, используется натуральный лакированный шпон. Его рисунок, цвет можно выбрать, как и цвет кожи салона.

Mercedes-Maybach GLS – автомобиль четырехместный, задние кресла разделены массивным тоннелем. Никаких узких «ущербных» мест для третьего в ряду: в этой машине следует ездить только с максимальным комфортом.

По стандартам производителя, подобные автомобили перевозят на специальных закрытых автовозах. С завода машины поступают в чехлах, с большим количеством упаковки, пленок.

Однако в комментариях к посту, размещенному в Молдове, появилось фото, сделанное другим пользователем, где запечатлен более упрощенный процесс транспортировки. При этом, информация о том, при каких обстоятельствах сделано фото, отсутствует. Есть ли уже в Молдове покупатель для данного Maybach GLS и какова сумма сделки, автор публикации в соцсети не уточняет.

Люксовые внедорожники Maybach скоро начнут колесить по дорогам Молдовы

Люксовые внедорожники Maybach скоро начнут колесить по дорогам Молдовы

Люксовые внедорожники Maybach скоро начнут колесить по дорогам Молдовы

Люксовые внедорожники Maybach скоро начнут колесить по дорогам Молдовы
point.md
  • Сегодня, 06:22
  • DTV
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