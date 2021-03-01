В Кишинев впервые привезли для продажи автомобили класса «люкс» Mercedes-Benz Maybach GLS.
В соцсетях появились фотографии Maybach GLS, запечатленного возле известного автоцентра. Базовая цена Mercedes-Benz Maybach GLS - 200 000 долларов США.
Этот автомобиль входит в сегмент люксовых внедорожников после законодателей жанра, Rolls-Royce и Bentley. Самое роскошное исполнение флагманского GLS получило индекс 600, передовые технологии комфорта и соответствующую уровню роскошную отделку, пишет point.md.
Выбор материалов для Maybach, в зависимости от комплектации, весьма богат. Салон от пола до потолка обшит кожей, используется натуральный лакированный шпон. Его рисунок, цвет можно выбрать, как и цвет кожи салона.
Mercedes-Maybach GLS – автомобиль четырехместный, задние кресла разделены массивным тоннелем. Никаких узких «ущербных» мест для третьего в ряду: в этой машине следует ездить только с максимальным комфортом.
По стандартам производителя, подобные автомобили перевозят на специальных закрытых автовозах. С завода машины поступают в чехлах, с большим количеством упаковки, пленок.
Однако в комментариях к посту, размещенному в Молдове, появилось фото, сделанное другим пользователем, где запечатлен более упрощенный процесс транспортировки. При этом, информация о том, при каких обстоятельствах сделано фото, отсутствует. Есть ли уже в Молдове покупатель для данного Maybach GLS и какова сумма сделки, автор публикации в соцсети не уточняет.