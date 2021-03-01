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Операция «Внимание! Пешеход!»

Операция «Внимание! Пешеход!»

Госавтоинспекция проводит профилактическую операцию. Наряды дорожно-патрульной службы максимально приближены к наиболее аварийно-опасным перекрёсткам.

С начала 2021 года на обслуживаемой территории УВД г. Бендеры произошло 4 ДТП, в которых три человека получили ранения различной степени тяжести, один – погиб. Два ДТП из четырёх – с участием пешеходов, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Особая категория нарушителей, говорят инспекторы, – люди пенсионного возраста. Они часто не доходят до пешеходного перехода, пересекают проезжую часть за 5-10 метров до него, а то и вовсе в неустановленном месте.

Госавтоинспекторы назвали и основные причины наезда автотранспорта на пешеходов. Как правило, граждане

- игнорируют сигналы светофора,

- не обращают внимание на дорожные знаки,

- выходят на дорогу перед близко идущим транспортом,

- переходят улицу в неустановленном ПДД месте.

Профилактическая операция продлится с 23 по 25 марта.

«Профилактика дорожно-транспортных происшествий, контроль соблюдения правил дорожного движения – это главные цели операции», – пояснила Олеся Полобок, инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ УВД г. Бендеры.

Пешеходам инспекторы ДПС раздают информационные флаеры и объясняют, что дорогу следует переходить в строго установленных местах и на зелёный сигнал светофора.

Водителям правоохранители напоминают о предельной внимательности на дороге к другим участникам дорожного движения, всегда быть готовыми снизить скорость или остановиться, чтобы исключить вероятность наезда на пешехода.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 06:26
  • DTV
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