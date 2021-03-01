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Картофелеводы Молдовы предвидят дальнейшую деиндустриализацию отрасли

Картофелеводы Молдовы предвидят дальнейшую деиндустриализацию отрасли

По сведениям специалистов Ассоциации картофелеводов Молдовы, под посев картофеля в 2021 году трейдеры-импортеры ввезли в страну элитных семян этой сельхозкультуры примерно на 30-35% меньше, чем под посев предыдущего года.

Представители ассоциации считают, что этот факт не обязательно повлечет за собой сокращение площадей под картофелем в 2021 году, но повлияет на структуру производства в отрасли, передает east-fruit.com

Напомним, что в 2020 году плантации картофеля в стране увеличилась на 27% — до 23 тыс. га, производство продукции составило 171 тыс. тонн – на 3,3% меньше, чем в 2019 году.

На протяжении многих лет не менее трех четвертей товарного картофелеводства в Молдове было сосредоточено в домохозяйствах населения и малых фермерских хозяйствах. Тем не менее, в ряде северных и восточных районов страны существуют немногочисленные крупные овощеводческие хозяйства, выращивающие картофель и корнеплоды на десятках гектаров. В течение предыдущего пятилетия количество таких предприятий постоянно снижалось из-за проблем коммерческого (интенсивный импорт при отсутствии экспорта) и технологического характера (дефицит воды и рабочих рук, слабая механизация и послеуборочная инфраструктура). Сокращение импорта высококачественных семян для сезона-2021 – дополнительных негативный фактор в этом ряду.

Вместе с тем, в прошлом году, вероятно, домохозяйства и малые фермерские хозяйства заложили в семенной фонд больше семян собственного производства. И, учитывая, неплохие погодные условия в первом квартале текущего года, а также актуальность стратегии самообеспечения базовыми продуктами питания в период пандемии, можно ожидать сохранения посевных площадей под картофелем на прошлогоднем уровне, или чуть ниже – в худшем случае.

east-fruit.com
  • Сегодня, 06:29
  • DTV
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