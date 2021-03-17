Парламент в окончательном чтении принял ряд законопроектов, инициированных Правительством. Один из них связан с цифровизацией государственных услуг, исполнительная ветвь власти приводит в соответствие правовую базу. Так, теперь в законе прописано, что граждане могут подать заявления о государственной регистрации акта гражданского состояния в электронной форме и получить в таком же виде повторное свидетельство о регистрации. Через Портал госуслуг любой может направить запрос на получение одного из документов, выдаваемых ЗАГСом. На данном этапе доступно к заказу через электронную платформу 7 услуг, передает novostipmr.com.
Новая редакция закона определяет и порядок составления записи акта гражданского состояния в случае, если соответствующая первичная запись данного акта сделана в другом государстве. В такой ситуации органы ЗАГС могут провести только перерегистрацию иностранного документа.
Соответствующие дополнения в Закон «Об актах гражданского состояния» поддержал сегодня депутатский корпус. Изменения вступят в силу на следующий день после опубликования документа.