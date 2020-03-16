Dnestr.TV

 
0

Гражданам Молдовы в России необходимо до 15 июня оформить разрешающие проживание в РФ документы

Гражданам Молдовы в России необходимо до 15 июня оформить разрешающие проживание в РФ документы

Консульский отдел Посольства Республики Молдова в Российской Федерации обратился к гражданам с сообщением.

Иностранным гражданам, имеющим разрешения на временное или постоянное проживание на территории Российской Федерации, срок действия которых истек в период пандемии COVID-19 (16.03.20 – по настоящее время), необходимо оформить новые документы, вместо просроченных, передает aif.md

Крайний срок – 15 июня 2021 года. Соответствующие положения предусмотрены в Указе Президента Российской Федерации от 15 декабря 2020 г.

В связи с этим, консульский отдел рекомендует гражданам Республики Молдова соблюдать положения этого Указа во избежание санкций, которым будут подвергнуты, в случае их обнаружения с просроченными документам.

aif.md
  • Сегодня, 20:42
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово п ...
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово п ...
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна