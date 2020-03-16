Консульский отдел Посольства Республики Молдова в Российской Федерации обратился к гражданам с сообщением.
Иностранным гражданам, имеющим разрешения на временное или постоянное проживание на территории Российской Федерации, срок действия которых истек в период пандемии COVID-19 (16.03.20 – по настоящее время), необходимо оформить новые документы, вместо просроченных, передает aif.md
Крайний срок – 15 июня 2021 года. Соответствующие положения предусмотрены в Указе Президента Российской Федерации от 15 декабря 2020 г.
В связи с этим, консульский отдел рекомендует гражданам Республики Молдова соблюдать положения этого Указа во избежание санкций, которым будут подвергнуты, в случае их обнаружения с просроченными документам.