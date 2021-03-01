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В Бендерах назначен прокурор города

В Бендерах назначен прокурор города

Прокурор Республики Анатолий Гурецкий представил коллективу прокуратуры г. Бендеры нового прокурора. Им стал советник юстиции Сергей Сергеевич Камнев.

В мероприятии также приняли участие руководители городских органов власти – Глава Государственной администрации, Председатель городского Совета народных депутатов, Председатель Бендерского городского суда, а также руководители территориальных подразделений органов внутренних дел и Следственного комитета. Прежде всего с указанными органами назначенному прокурору предстоит осуществлять наиболее тесное и непосредственное взаимодействие в течение ­срока полномочий – пяти лет, сообщается на сайте Прокуратуры республики.

Представляя Сергея Камнева, Прокурор ПМР выразил уверенность в способности нового руководителя обеспечить надлежащий уровень прокурорского надзора, пожелав успехов в решении задач утверждения верховенства закона, обеспечения единства и укрепления законности на поднадзорной территории.

IMG 3475Камнев Сергей Сергеевич родился 5 января 1981 года в городе Тирасполь. В 1998 году окончил Тираспольскую среднюю школу № 12. В 2003 году после окончания юридического факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко приступил к работе в органах прокуратуры в качестве и.о. помощника прокурора г. Тирасполь. С 2004 года по 2012 год замещал должности: следователя, следователя по ОВД, старшего следователя по ОВД прокуратуры г. Тирасполь, следователя по ОВД прокуратуры г. Бендеры, затем следователя по ОВД ГСУ Прокуратуры ПМР.

В сентябре 2012 года назначен прокурором отдела по надзору за исполнением законов в административной деятельности государственных органов, затем начальником Управления Прокуратуры ПМР по надзору за исполнением Конституции и законов органами, осуществляющими ОРД и дознание.

С 24 февраля 2016 года по 24 февраля 2021 года работал прокурором г. Слободзея и Слободзейского района, а после истечения конституционного срока полномочий продолжил службу прокурором отдела в центральном аппарате Прокуратуры ПМР.

Приказом Прокурора ПМР от 24 марта 2021 года С.С. Камнев в соответствии с Конституционным законом ПМР «О Прокуратуре Приднестровской Молдавской Республики» назначен прокурором г. Бендеры сроком на пять лет.

Неоднократно поощрялся руководством Прокуратуры ПМР, награжден государственными наградами.

Женат, воспитывает двоих дочерей.
prokuror-pmr.org
  • Сегодня, 20:54
  • DTV
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