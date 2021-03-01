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В антисептиках обнаружили опасное вещество, вызывающее рак

В антисептиках обнаружили опасное вещество, вызывающее рак

В 8% исследованных образцов его количество серьёзно превысило норму. Об этом пишет Bloomberg.

Специалисты американской компании Valisure произвели исследование антисептиков для рук, которые широко используются в период пандемии коронавируса, и обнаружили в них вещество, вызывающее рак, передает life.ru

Анализ показал наличие большого количества бензола в санитайзерах. Всемирная организация здравоохранения относит его к категории наивысшего риска наравне с асбестом.

Valisure проанализировала 260 бутылок от 168 торговых марок и обнаружила, что 17% образцов содержат вещество в определяемых количествах. 21 бутылка, или 8%, содержала бензол выше двух частей на миллион — временный предел, установленный Управлением по санитарному надзору США (FDA) для жидких дезинфицирующих средств для рук, чтобы справиться с дефицитом поставок.

Каким образом он попал в антисептики, пока не ясно, вероятно, использовался в качестве очищающего компонента для спирта. "Эти данные вызывают тревогу и указывают на серьёзный потенциальный риск для здоровья населения", — говорится в петиции Valisure, подписанной главным исполнительным директором Дэвидом Лайтом и другими руководителями.

Анализ также обнаружил высокий уровень метанола в дезинфицирующих средствах для рук. Санитайзеры на спиртовой основе обычно не должны его содержать, при изготовлении используется этанол — тот же самый, что и в производстве алкогольных напитков.

life.ru
  • Вчера, 20:56
  • DTV
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