Dnestr.TV

 
0

Центризбирком информирует об адресах помещений для голосования, в которых пройдут дополнительные и повторные выборы

Центризбирком информирует об адресах помещений для голосования, в которых пройдут дополнительные и повторные выборы

В это воскресенье, 28 марта, в ряде сел республики и городе Днестровск пройдут повторные и дополнительные выборы народных депутатов местных Советов народных депутатов и председателя Совета – главы администрации села Бычок Григориопольского района.

Центральная избирательная комиссия информирует о местах расположения помещений для голосования:


Город Бендеры

Избирательный участок № 16/1, избирательный округ № 1
г. Бендеры, с. Протягайловка, ул. Первомайская, д. 13, здание Дома культуры;


Дубоссарский район

Избирательный участок № 61/1, избирательный округ № 3
с. Гармацкое, ул. Л. Пахомовой, д. 4, здание МОУ «Основная молдавская общеобразовательная школа с.Гармацкое;


Рыбницкий район

Избирательный участок № 138/1, избирательный округ № 2
с. Вадатурково, ул. Артюхова, д.115, здание МОУ «Вадатурковская средняя общеобразовательная школа – детский сад»;

Избирательный участок № 144/1, избирательный округ № 3
с. Станиславка, ул. Корчевского, д. 48, здание Администрации с. Станиславка;


Слободзейский район

Избирательный участок № 161/1, избирательный округ № 15
с. Ближний Хутор, ул. Октябрьская, д. 125, здание МОУ «Ближнехуторская СОШ;

Избирательный участок № 162/2, избирательный округ № 2
с. Ближний Хутор, ул. Советская, д. 49-А, здание Слободзейского ДЭСУ;

Избирательный участок № 164/1, избирательные округа №№ 3, 4
с. Фрунзе, пер. Школьный, д. 4, здание Дома культуры с. Фрунзе;

Избирательный участок № 167/1, избирательный округ № 6
с. Ново-Котовск, ул. Ткаченко, д. 32Б, здание МОУ «Ново-Котовская ООШ»;

Избирательный участок № 197/1, избирательный округ № 6
с. Кицканы, ул. Фадеева, д. 1-А, здание МОУ «Кицканская СОШ № 2»;

Избирательный участок № 205/1, избирательный округ № 10
с. Парканы, ул. Романенко, д. 27-А, здание МОУ «Парканская СОШ № 3 им. героя Советского Союза А.Ф. Романенко»;


Город Тирасполь

Избирательный участок № 256/5, избирательный округ № 5
г. Днестровск, ул. Строителей, д. 41, здание МОУ «Днестровская средняя школа №2»;

Избирательный участок № 255/7, избирательный округ № 7
с. Кременчуг, ул. Ленина, д. 50, здание МОУ «Кременчугская средняя школа»;


Григориопольский район

Избирательный участок № 41, единый избирательный округ по выборам председателя Совета-главы администрации с. Бычок
с. Бычок, ул. Советская, д. 20, здание МОУ «Бычковский комплекс средняя школа — детский сад Григориопольского района»;

Избирательный участок № 42, единый избирательный округ по выборам председателя Совета-главы администрации с. Бычок
с. Ново-Владимировка, ул. Космонавтов, д. б/н, здание Дома культуры с. Ново-Владимировка;

Избирательный участок № 59/1, избирательный округ № 3
с. Шипка, ул, Ленина, д. 89, здание МОУ, «Шипская средняя школа им. А. Паши».
cikpmr.com
  • Сегодня, 07:35
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Село Николаевка
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Про нас иначе. Парканские болгары
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • Лекторий перезагрузка. Пенсии и зарплаты в Приднестровь ...
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
  • Ух ты! Масленица!
  • Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездит ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна