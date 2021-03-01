В это воскресенье, 28 марта, в ряде сел республики и городе Днестровск пройдут повторные и дополнительные выборы народных депутатов местных Советов народных депутатов и председателя Совета – главы администрации села Бычок Григориопольского района.
Центральная избирательная комиссия информирует о местах расположения помещений для голосования:
Город Бендеры
Избирательный участок № 16/1, избирательный округ № 1 г. Бендеры, с. Протягайловка, ул. Первомайская, д. 13, здание Дома культуры;
Дубоссарский район
Избирательный участок № 61/1, избирательный округ № 3 с. Гармацкое, ул. Л. Пахомовой, д. 4, здание МОУ «Основная молдавская общеобразовательная школа с.Гармацкое;
Рыбницкий район
Избирательный участок № 138/1, избирательный округ № 2 с. Вадатурково, ул. Артюхова, д.115, здание МОУ «Вадатурковская средняя общеобразовательная школа – детский сад»;
Избирательный участок № 144/1, избирательный округ № 3 с. Станиславка, ул. Корчевского, д. 48, здание Администрации с. Станиславка;
Слободзейский район
Избирательный участок № 161/1, избирательный округ № 15 с. Ближний Хутор, ул. Октябрьская, д. 125, здание МОУ «Ближнехуторская СОШ;
Избирательный участок № 162/2, избирательный округ № 2 с. Ближний Хутор, ул. Советская, д. 49-А, здание Слободзейского ДЭСУ;
Избирательный участок № 164/1, избирательные округа №№ 3, 4 с. Фрунзе, пер. Школьный, д. 4, здание Дома культуры с. Фрунзе;
Избирательный участок № 167/1, избирательный округ № 6 с. Ново-Котовск, ул. Ткаченко, д. 32Б, здание МОУ «Ново-Котовская ООШ»;
Избирательный участок № 197/1, избирательный округ № 6 с. Кицканы, ул. Фадеева, д. 1-А, здание МОУ «Кицканская СОШ № 2»;
Избирательный участок № 205/1, избирательный округ № 10 с. Парканы, ул. Романенко, д. 27-А, здание МОУ «Парканская СОШ № 3 им. героя Советского Союза А.Ф. Романенко»;
Город Тирасполь
Избирательный участок № 256/5, избирательный округ № 5 г. Днестровск, ул. Строителей, д. 41, здание МОУ «Днестровская средняя школа №2»;
Избирательный участок № 255/7, избирательный округ № 7 с. Кременчуг, ул. Ленина, д. 50, здание МОУ «Кременчугская средняя школа»;
Григориопольский район
Избирательный участок № 41, единый избирательный округ по выборам председателя Совета-главы администрации с. Бычок с. Бычок, ул. Советская, д. 20, здание МОУ «Бычковский комплекс средняя школа — детский сад Григориопольского района»;
Избирательный участок № 42, единый избирательный округ по выборам председателя Совета-главы администрации с. Бычок с. Ново-Владимировка, ул. Космонавтов, д. б/н, здание Дома культуры с. Ново-Владимировка;
Избирательный участок № 59/1, избирательный округ № 3 с. Шипка, ул, Ленина, д. 89, здание МОУ, «Шипская средняя школа им. А. Паши». cikpmr.com