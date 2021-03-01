"Moldova: A place to find yourself" («Молдова: место, где можно найти себя») - таков девиз кампании по продвижению нашей страны на мировой туристической карте, старт которой дало Агентство по инвестициям Республики Молдова вместе с партнерами. Концепция и планы выполнения акции представлены сегодня на организованном агентством онлайн-мероприятии.
Организаторы намерены придать международный интерес туристическому потенциалу нашей страны с помощью нового концептуального и стилистического выражения. Для этого был выпущен видеоролик с участием отечественных артистов.
«В 2021 году уже четко обозначилась стратегия в этой области, страны повторно конкурируют за звание постпандемических туристических направлений (мы наблюдаем за примерами Турции, Египта, Украины, Греции). Мы хотим, чтобы Республика Молдова шла в ногу с мировыми трендами, открывая свое туристическое направление», - сказала генеральный директор Агентства по инвестициям Родика Вербенюк.
По ее словам, рекламная кампания начинается с нового девиза, посредством которого Республика Молдова репозиционирует себя как туристическое направление на мировой арене, а представленное видео - первый шаг в многоплановой коммуникационной внешней стратегии, чтобы быть в поле зрения туристов в переходный период после пандемии.
Кампания под девизом "Moldova: A place to find yourself" проводится Агентством по инвестициям - партнером по развитию туристического сектора, которое продвигает Молдову как место с самобытным и неисследованным опытом.