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Стартовала новая кампания по продвижению Республики Молдова на туристической карте мира

Стартовала новая кампания по продвижению Республики Молдова на туристической карте мира

"Moldova: A place to find yourself" («Молдова: место, где можно найти себя») - таков девиз кампании по продвижению нашей страны на мировой туристической карте, старт которой дало Агентство по инвестициям Республики Молдова вместе с партнерами. Концепция и планы выполнения акции представлены сегодня на организованном агентством онлайн-мероприятии.

Организаторы намерены придать международный интерес туристическому потенциалу нашей страны с помощью нового концептуального и стилистического выражения. Для этого был выпущен видеоролик с участием отечественных артистов.

«В 2021 году уже четко обозначилась стратегия в этой области, страны повторно конкурируют за звание постпандемических туристических направлений (мы наблюдаем за примерами Турции, Египта, Украины, Греции). Мы хотим, чтобы Республика Молдова шла в ногу с мировыми трендами, открывая свое туристическое направление», - сказала генеральный директор Агентства по инвестициям Родика Вербенюк.

По ее словам, рекламная кампания начинается с нового девиза, посредством которого Республика Молдова репозиционирует себя как туристическое направление на мировой арене, а представленное видео - первый шаг в многоплановой коммуникационной внешней стратегии, чтобы быть в поле зрения туристов в переходный период после пандемии.

Кампания под девизом "Moldova: A place to find yourself" проводится Агентством по инвестициям - партнером по развитию туристического сектора, которое продвигает Молдову как место с самобытным и неисследованным опытом.



Стартовала новая кампания по продвижению Республики Молдова на туристической карте мира

Стартовала новая кампания по продвижению Республики Молдова на туристической карте мира

Стартовала новая кампания по продвижению Республики Молдова на туристической карте мира
  • Сегодня, 07:50
  • DTV
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