В этом году Молдова не сможет закупать вакцины «Moderna» и «Pfizer».
Производители Moderna и Pfizer не имеют возможности напрямую участвовать в поставках вакцины по причине недостаточного количества свободных доз препарата. Такой ответ дало министерство Здравоохранения, труда и социальной защиты на запрос депутата ПСРМ Владимира Односталко.
Компания «Moderna» сообщила, что все партии вакцины на этот год уже распределены, и закупки для Молдовы она может запланировать только на первый квартал следующего года.
Компания «Pfizer» сообщила, что объем производства вакцины недостаточен и рекомендовала молдавским властям попытаться произвести закупки с помощью платформы COVAX, сообщает bloknot-moldova.md.
- Что касается платформы Covax, напомню, правительство, поддерживаемое ПСРМ, провело переговоры и обеспечило поставки вакцины Astra Zeneca, Pfizer. Отмечу, что сегодня президентура и близкие к ней депутаты говорят о том, что поставки вакцин по платформе Covax - это заслуга Санду. Однако, Санду не причём, как и ее депутаты. Чем занималась Санду и ее советники с сомнительными дипломами? На протяжении определенного времени команда Санду блокировала регистрацию российской вакцины SputnikV. Несмотря на это, вакцина зарегистрирована и скоро она будет в стране. Тогда, когда в Молдове происходят такие события по блокировке регистрации вакцин, российские партнёры задумываются, а нужна ли Молдове российская вакцина? Но вакцина SputnikV будет. Игорь Додон убедил партнёров в России, что есть мнение Президента Санду, а есть необходимость и потребности народа Молдовы, сообщил Односталко на своей странице в Facebook.
Напомним, что председателем ПСРМ Игорь Додон обсудил с послом РФ в Кишиневе сроки срочной доставки в Молдову вакцины SputnikV. Лидер социалистов также сообщил во время традиционного прямого эфира, что на будущей неделе обсудит с российскими властями первую поставку вакцины в Молдову.