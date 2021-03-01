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Президент провел плановое совещание, посвященное организации учебного процесса

Президент провел плановое совещание, посвященное организации учебного процесса

В понедельник официально завершаются школьные весенние каникулы. Президент провел совещание, в ходе которого обсудили формат организации предстоящего учебного процесса. К участию в дискуссии Глава государства пригласил руководителей Правительства ПМР, Министерства просвещения и Минздрава, а также главного санитарного врача республики, сообщает пресс-служба главы государства.

После обсуждения эпидобстановки в целом по республике, существующего положения дел с заболеваемостью среди детей и сотрудников образовательных учреждений, обмена мнениями и предложениями принято решение с 29 марта возобновить учебный процесс в очном режиме только в малокомплектных школах, количество учеников которых не превышает 200 человек. В остальных средних образовательных учреждениях учеба для всех учеников будет организована в дистанционном режиме. Что касается социальных учреждений коррекционного профиля, в которых дети не только учатся, но и проживают, то по каждому будет принято отдельное решение.

Обсуждался на совещании и вопрос предстоящей итоговой аттестации. В существующих обстоятельствах Президент считает целесообразным использовать практику прошлого года. За основу будет взята текущая успеваемость учеников. Выпускникам также выставят годовые оценки без проведения ЕГЭ. Министерству просвещения поручено подготовить соответствующую нормативно-правовую базу.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 16:33
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