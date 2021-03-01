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Информация о криминогенной обстановке в Республике

Информация о криминогенной обстановке в Республике

В период с 19 по 25 марта на территории Приднестровья зарегистрировано 163 заявления и сообщения о преступлениях. По 137 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период был совершен один грабёж (раскрыт), одно изнасилование (подозреваемые лица установлены), два угона транспортных средств (подозреваемые установлены), 36 краж (16 раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано шесть фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (подозреваемые лица установлены по всем фактам), а также четыре преступления в сфере экономики (все раскрыты), сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разысканы шесть граждан, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны восемь госдолжников и два неплательщика алиментов.

За минувшую неделю сотрудники подразделений ГАИ органов внутренних дел зафиксировали 1673 нарушения Правил дорожного движения. Отстранены от управления 12 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь выявлено пять таких водителей, в г. Бендеры четыре, на территории Рыбницкого района три.

С 19 по 25 марта на территории республики зарегистрировано четыре пожара: в г. Бендеры, в сёлах Парканы, Коротное и Карагаш. Погибших нет. Из-за неосторожного обращения с огнем травмы получил один человек из с. Коротное.

За нарушение правил пожарной безопасности составлено 27 административных протоколов.
mvdpmr.org
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