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Молдаванин попытался вывезти из Украины старинное Евангелие, но был остановлен пограничниками

Молдаванин попытался вывезти из Украины старинное Евангелие, но был остановлен пограничниками

Во время совместного досмотра с представителями таможни грузового автомобиля Renault украинской регистрации, следовавшего в Молдову, пограничники Подольского отряда обнаружили старинное Евангелие. Раритет находился под спальным местом водителя среди личных вещей и инструментов. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

Как пояснил 60-летний водитель грузовика, он приобрел книгу в качестве сувенира, и вез домой. О том, что она может представлять культурную ценность, он якобы не знал.

Пограничники передали материалы представителям Государственной таможенной службы Украины для принятия правового решения.

Молдаванин попытался вывезти из Украины старинное Евангелие, но был остановлен пограничниками
Молдаванин попытался вывезти из Украины старинное Евангелие, но был остановлен пограничниками
bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 07:26
  • DTV
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