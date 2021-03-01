Во время совместного досмотра с представителями таможни грузового автомобиля Renault украинской регистрации, следовавшего в Молдову, пограничники Подольского отряда обнаружили старинное Евангелие. Раритет находился под спальным местом водителя среди личных вещей и инструментов. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.
Как пояснил 60-летний водитель грузовика, он приобрел книгу в качестве сувенира, и вез домой. О том, что она может представлять культурную ценность, он якобы не знал.
Пограничники передали материалы представителям Государственной таможенной службы Украины для принятия правового решения.