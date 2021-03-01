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С 1 апреля электроэнергию в Молдову будет поставлять МолдГРЭС. Как изменится цена?

С 1 апреля электроэнергию в Молдову будет поставлять МолдГРЭС. Как изменится цена?

С 1 апреля электроэнергию в Молдову будет поставлять Молдавская ГРЭС. Закупочная цена вырастет на 10% — с 48,65 до 53,5 за МВт/ч. Об этом 26 марта сообщила компания Premier Energy, которая завершила тендер на закупку электроэнергии и выбрала победителем МолдГРЭС.

Как следует из пресс-релиза компании, в тендере участвовали три компании — Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья и две украинские компании DE Trading LLC (Донбассэнерго) и D.Trading LLC (ДТЭК), пишет newsmaker.md.

МолдГРЭС предложила лучшую цену — 53,5 центра за кВт/ч. «Эта цена позволит Premier Energy обеспечить стабильный тариф поставки электроэнергии конечным потребителям, если не изменятся макроэкономические показатели», — говорится в коммюнике.

После подписания контракта с МолдГРЭС оператор заверит его с транспортирующей компанией Moldelectrica и Нацагентством по регулированию в энергетике.

Как уточнили NM в компании Premier Energy, компания не собирается требовать повысить тариф из-за роста закупочной цены.
newsmaker.md
  • Сегодня, 07:31
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