С 1 апреля электроэнергию в Молдову будет поставлять Молдавская ГРЭС. Закупочная цена вырастет на 10% — с 48,65 до 53,5 за МВт/ч. Об этом 26 марта сообщила компания Premier Energy, которая завершила тендер на закупку электроэнергии и выбрала победителем МолдГРЭС.
Как следует из пресс-релиза компании, в тендере участвовали три компании — Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья и две украинские компании DE Trading LLC (Донбассэнерго) и D.Trading LLC (ДТЭК), пишет newsmaker.md.
МолдГРЭС предложила лучшую цену — 53,5 центра за кВт/ч. «Эта цена позволит Premier Energy обеспечить стабильный тариф поставки электроэнергии конечным потребителям, если не изменятся макроэкономические показатели», — говорится в коммюнике.
После подписания контракта с МолдГРЭС оператор заверит его с транспортирующей компанией Moldelectrica и Нацагентством по регулированию в энергетике.
Как уточнили NM в компании Premier Energy, компания не собирается требовать повысить тариф из-за роста закупочной цены. newsmaker.md