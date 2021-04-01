Нардепы проголосовали за законопроект, предусматривающий предоставление отцам две недели оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка. Верховная Рада в четверг, 15 апреля, приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предоставляет отцам возможность брать отпуск до двух недель при рождении ребенка.
"За" проголосовали 269 народных депутатов на внеочередном заседании парламента, пишет korrespondent.net.
Законопроект предлагает дополнить Кодекс о труде и закон Об отпусках новым видом отпуска при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней, который оплачивается за счет работодателя.
В законопроекте оговаривается, что такой отпуск может предоставляться не только мужчине, находящемуся в браке с женщиной, родившей ребенка, но и отцу ребенка, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но они проживают вместе.
Такой отпуск также может предоставляться бабушке, дедушке или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) воспитывает ребенка одна (один).
Законопроект также предоставляет равное право каждому из родителей ребенка брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет.
Кроме того, документ закрепляет право родителей несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних лиц с инвалидностью с детства на дополнительный отпуск.
Ранее сообщалось, что Раде предлагают уравнять возможности родителей. Проект закона призван обеспечить равные возможности матери и отца по уходу за ребенком, в частности, декретный отпуск для мужчин. korrespondent.net