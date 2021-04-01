В законопроекте идет речь об объединении участков разных собственников. Допускается даже принудительное укрупнение – это могут сделать через суд. Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в закон о консолидации земель сельхозназначения. Документ предусматривает изменения, которые могут означать отмену права украинцев на бесплатные 2 га земли. Об одобрении законопроекта сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram в среду, 21 апреля.
Законопроектом предлагается внести изменения в закон О личном селянском хозяйстве – предлагают убрать часть ст.5 о том, что для ведения личного сельского хозяйства используются переданные в собственность 2 га земли, на которые в соответствии с законодательством имеют право все украинцы, передает korrespondent.net.
Это решение правительства еще должна поддержать Верховная Рада.
Также в законопроекте речь идет об объединении участков разных собственников. Причем, допускается даже принудительное укрупнение – если владелец небольшого пая не захочет добровольно продать его или обменять, это могут сделать через суд.
"В связи с внедрением в Украине с 1 июля 2021 рыночного оборота земель сельхозназначения возникает необходимость установления правил о принудительной консолидации на основе прав собственности", – говорится в пояснительной записке.
В случае принятия закона под принудительное укрупнение могут попасть те, кто владеет паем, но не обрабатывает его. То есть, речь идет о так называемых "брошенные" участки, в том числе, государственной и коммунальной формы собственности. Если фермер обнаружит такую по соседству со своим паем, он может требовать от владельца продать ее или обменять, в том числе, через суд.
Напомним, 30 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон о введении рынка земли с июля 2021 года. Согласно закону, первые два года землю будут продавать только гражданам Украины и не более 100 гектаров в одни руки. После этого покупать гектары разрешат украинским юридическим лицам и не более 10 тысяч гектаров в одни руки. korrespondent.net