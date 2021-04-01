Очередной этап демонтажа мемориала «Монумент боевой славы Советских Вооружённых сил» начали во Львове, на улице Стрыйской, — теперь разбирают барельефы, расположенные во внутренней части комплекса.
Демонтированные элементы передают в музей «Территория террора», сообщил заммэра Львова Андрей Москаленко. Он добавил, что конструкция оказалась очень сложной, поэтому при демонтаже возникли трудности, передает timer-odessa.net.
После барельефов рабочие демонтируют плиту под ними. А Галицкая райадминистрация, которая отвечает за демонтаж, объявит архитектурный конкурс на создание нового памятного комплекса и общественного пространства.
«Участники боевых действий и общественные организации заявляли, что на месте этого монумента должен быть мемориал почёта украинских воинов. Поскольку это место расположено у академии сухопутных войск, важно, чтобы будущие защитники Украины видели этот мемориал», — рассказал местный активист. Он добавил, что участники АТО и ООС требуют демонтажа ещё двух скульптур — солдата Советской армии и Родины-матери.
Напомним, что решение о демонтаже первого элемента монумента советским воинам исполком Львовского горсовета принял в феврале 2018 года. Разбирать его начали через год, а в марте 2019-го с третьей попытки снесли 30-метровую стелу.
СПРАВКА. При открытии в мае 1970 года мемориал получил название «Монумент боевой славы Советских Вооружённых сил». Он состоит из трёх элементов: тридцатиметрового бетонного столба, облицованного гранитной плиткой, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной стелы из кованой меди. Центр ансамбля составляет скульптурная группа из фигур советского воина и Родины-матери. 16 февраля 2018 года националисты кувалдами разбили плиты на монументе, сбили железную надпись «Победителям над нацизмом» и на этом месте белой краской написали: «Памятник оккупантам».