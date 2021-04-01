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В Украине в 2021 году в пять раз чаще женились, чем разводились
В первом квартале этого года в Украине заключили брак более 37 тысяч пар, при этом расстались - меньше 7 тысяч.
В январе-марте 2021 года в Украине зарегистрировали в пять раз больше браков, чем разводов. Об этом сообщает пресс-служба Минюста в понедельник, 26 апреля.
За этот период заключили брак 37 120 пар. Количество расторгнутых браков за I квартал 2021 года составило 6724.
korrespondent.net
- Вчера, 20:31
- DTV
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