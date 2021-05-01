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За год смертность в Украине выросла на треть

За год смертность в Украине выросла на треть

В марте 2021 года скончались на 34,3% больше украинцев, чем в марте 2020 года. При этом увеличилось и число новорожденных.
В Украине в марте 2021 года умерли 64,94 тысяч человек - на 34,4% больше, чем в марте 2020 года. Об этом сообщает Госстат во вторник, 18 мая.

В целом с начала года в Украине умерло 174,05 тысяч человек, что на 16,8% больше, чем в минувшем високосном году, пишет korrespondent.net.

Отметим, что в августе 2020 года число умерших в стране было на 3,9% больше, чем в августе годом ранее, в сентябре - на 15,4%, в октябре - на 17,5%, в ноябре - 35%, в декабре - на 42,9%, в январе этого года - на 7,7% и в феврале - на 9%.

При этом число новорожденных в Украине в марте-2021 выросло на 22,7% по сравнению с мартом-2020 - до 23,82 тыс., хотя в целом за первый квартал оно сократилось на 4,2% - до 67,51 тыс.

В общем население Украины по состоянию на 1 апреля 2021 года составило 41 млн 487,96 тыс. чел., что на 342,66 тыс., или на 0,8% меньше, чем в 2020 году.

Напомним, что глава ВОЗ предупреждает о росте смертности от коронавируса. Во второй год пандемии смертность от коронавируса может быть гораздо выше. В ВОЗ обеспокоены ситуацией в Индии, Непале и ряде других стран.
korrespondent.net
  • Вчера, 21:39
  • DTV
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