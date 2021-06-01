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В Одессе туристов предупредили об опасности нейротоксинов в море

В Одессе туристов предупредили об опасности нейротоксинов в море

Частые дожди и высокая температура в Одессе принесли в водоемы много микроорганизмов, которые начали активное размножение. Это привело к тому, что Черное море стало зеленого цвета из-за соленоидных цианобактерий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила эколог Галина Теренко. Она объяснила, что эти микроводоросли flos-aquae имеют большую опасность, поскольку они являются источником нейротоксинов, передает obozrevatel.com.

Последний раз цветение цианобактерий наблюдали в мае 2015 и 2019 годов. На тот момент flos-aquae развивался вместе с другой цианобактерией Nodularia spumigena, которая тоже являлась опасной для людей.

"Оливковый" прилив – результат обильных осадков и, как следствие, терригенного стока и высокой температуры воды (+20,5). На сей раз солоноватоводной цианобактерией Aphanizomenon flos-aquae. Микроводоросль потенциально токсична, носитель нейротоксинов", – рассказала подробнее специалист.

Купание в "цветущем" водоеме может быть опасно для детей, людей с заболеваниями кожи, нервной системы, страдающих бронхиальной астмой, аллергией, спровоцировать печеночную и почечную недостаточности, даже рак. В случае массового цветения цианобактерии могут вызвать у людей кожное покраснение, зуд или сыпь, приступы астмы, стать причиной раздражения слизистой глаз, привести к появлению сыпи, волдырей на лице и других частях тела.

Реакция на эти водоросли является индивидуальной, все зависит от чувствительности кожи и степени аллергонастроенности конкретного человека.

Кроме того, категорически нельзя есть рыбу, выловленную из таких водоемов, поскольку она инфицирована токсинами сине-зеленых водорослей.

В Одессе туристов предупредили об опасности нейротоксинов в море

В Одессе туристов предупредили об опасности нейротоксинов в море

В Одессе туристов предупредили об опасности нейротоксинов в море

В Одессе туристов предупредили об опасности нейротоксинов в море

В Одессе туристов предупредили об опасности нейротоксинов в море
obozrevatel.com
  • Вчера, 21:57
  • DTV
  • Просмотров: 27
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