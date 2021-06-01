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Порошенко подал иск в суд против Гордона

Порошенко подал иск в суд против Гордона

Порошенко решил судиться с журналистом Дмитрием Гордоном из-за обвинений в том, что он в 2014 году, якобы в результате заговора с президентом РФ Владимиром Путиным дал военным приказ оставить Мариуполь.

Адвокаты лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко подали в Шевченковский районный суд Киева исковое заявление против журналиста Дмитрия Гордона, требуя признать распространенную информацию недостоверной. Об этом в четверг, 17 июня, сообщила пресс-служба политсилы, пишет korrespondent.net.

"Гордону предъявлены требования о признании распространенной им информации недостоверной. Обычные в таких случаях дополнительные требования, чтобы суд обязал ответчика лично опровергнуть клеветнические утверждения в эфире того же СМИ, в котором они были сделаны, не заявлены. Это связано с тем, что извинения Гордона не представляют интереса для истца и уже не могут ничего изменить", - говорится в сообщении.

Уточняется, что требования денежной компенсации морального вреда тоже не заявлялись.

"Сам факт публичного искажения обстоятельств захвата и освобождения Мариуполя в 2014 году имеет принципиальное значение для общества. Мы готовы дать ответчику возможность сосредоточиться на объяснениях по основным вопросам, не отвлекаясь на обсуждение суммы возмещения", - добавил адвокат Илья Новиков.

В пресс-службе отмечают, что захват Мариуполя российскими произошло в мае 2014 года до президентских выборов.

"В июне Порошенко принес присягу в качестве пятого Президента Украины, и через неделю Мариуполь был окончательно освобожден. Никакого приказа об оставлении украинской армией Мариуполя и вывода войск не было. Сразу после скандального эфира, когда многие комментаторы указывали Гордону на очевидную ложность его словам, он публично отказался признать свою неправоту и выпустил видео, в котором утверждал, что готов явиться в суд", подчеркнул Новиков.
korrespondent.net
  • Сегодня, 10:21
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