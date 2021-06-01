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В Одессе засняли два смерча над морем
Возле побережья Одессы над морем пронеслись два водяных смерча. Видео атмосферного явления опубликовали в соцсетях в субботу, 19 июня.
Вихри образовались в Черном море на расстоянии около 20 километров от берегов Одессы.
Ролик удалось снять несколько дней назад морякам одного из суден.
[media=youtube.com/watch?v=jb_iAQS2vE0]
- Сегодня, 09:33
- DTV
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