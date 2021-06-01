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Кулеба обвинил НАТО в бездействии

Кулеба обвинил НАТО в бездействии

С 2008 года альянс не сделал ничего для членства Украины, заявил министр и попросил дать Украине четкий список необходимых реформ.

С момента Бухарестского саммита НАТО 2008 года альянс не сделал ничего для вступления Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu в воскресенье, 20 июня.

"Еще в 2008 году Альянс в Бухаресте очень четко заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО. И на том же саммите лидеры поручили своим министрам иностранных дел рассмотреть вопрос о предоставлении обеим странам планов действий по членству. С 2008 года, если вы спросите меня, что было сделано НАТО для достижения этого, для реализации этого решения, я отвечу очень честно: ничего. С 2008 года НАТО не предприняло ни одного шага для выполнения этого решения", - сказал Кулеба.

Министр также попросил НАТО дать Украине четкий список реформ, необходимых для членства, передает korrespondent.net.

"Когда мы говорим о реформах, это может быть бесконечная история. Итак, мой вопрос к НАТО: сколько именно реформ вы хотите? Дайте нам четкий список. Потому что чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий от вас", - подытожил глава МИД.

Напомним, что ранее был утвержден спецплан по вступлению Украины в НАТО. Программа под эгидой Комиссии Украина-НАТО была утверждена в феврале этого года, а в мае она прошла все необходимые этапы согласования.

Также в Украине начинается обучение офицеров по стандартам НАТО. Офицеров будут готовить по обновленным образовательным программам, разработанным с учетом натовских процедур.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:03
  • DTV
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