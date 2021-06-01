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Украина и Великобритания договорились вместе строить военные корабли

Украина и Великобритания договорились вместе строить военные корабли

Министр по оборонным закупкам Великобритании Джереми Квин и замминистра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о совместном производстве военных кораблей для украинских военно-морских сил. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины, передает kommersant.ru.

«Это еще один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством для укрепления украинского флота, который сталкивается с постоянной опасностью в Черном и Азовском морях,— говорится на сайте украинского военного ведомства.— Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины».

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна помощь и необходимо немедленно решить вопрос о вступлении страны в НАТО. Позже он сказал, что если Запад не поможет Киеву с Донбассом, то украинской армии придется стать «самой мощной с точки зрения техники и войск в Европе».
kommersant.ru
  • Сегодня, 07:47
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