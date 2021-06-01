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На пляже в Одесской области случился оползень: спасатели ищут отдыхающих
В Белгород-Днестровском районе Одесской области возле базы отдыха произошел оползень.
Как сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Одесской области в районе курортного села Лебедевка произошел оползень на побережье Черного моря, передает unian.net
ЧП случилось возле базы отдыха «Жемчужина».
По предварительной информации, под землей могут находиться люди.
«Силы и средства поисковиков наращиваются. Информация о пострадавших проверяется», - сказано в сообщении.
По прибытию к месту вызова спасатели установили, что произошел обвал грунта высотой 15 м, на площади около 150 кв. м. К поисковым работам привлечены спасатели, военнослужащие и местные жители.
На месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих.
Всего к поисковым работам привлечено 40 человек и семь единиц техники.
- Сегодня, 11:45
- DTV
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