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На пляже в Одесской области случился оползень: спасатели ищут отдыхающих

На пляже в Одесской области случился оползень: спасатели ищут отдыхающих
В Белгород-Днестровском районе Одесской области возле базы отдыха произошел оползень.

Как сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Одесской области в районе курортного села Лебедевка произошел оползень на побережье Черного моря, передает unian.net

ЧП случилось возле базы отдыха «Жемчужина».

По предварительной информации, под землей могут находиться люди.

«Силы и средства поисковиков наращиваются. Информация о пострадавших проверяется», - сказано в сообщении.

На пляже в Одесской области случился оползень: спасатели ищут отдыхающих

По прибытию к месту вызова спасатели установили, что произошел обвал грунта высотой 15 м, на площади около 150 кв. м. К поисковым работам привлечены спасатели, военнослужащие и местные жители.

На месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих.

Всего к поисковым работам привлечено 40 человек и семь единиц техники.
  • Сегодня, 11:45
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