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Приднестровские бадминтонисты завоевали медали на турнире VARA Кids

Приднестровские бадминтонисты завоевали медали на турнире VARA Кids

Традиционные соревнования по бадминтону в Кишинёве каждое лето собирают юных спортсменов от 9 до 18 лет. В этом году их разделили не по возрастным группам, а по трём лигам в зависимости от уровня подготовки. По регламенту можно выступать и в двух лигах.

Среди начинающих спортсменов – лига «С» – воспитанники Тираспольской СДЮШОР № 3 заняли весь пьедестал в одиночном разряде. На верхней ступеньке – Дмитрий Романчук.

В Лиге «B» – среди продвинутых игроков – София Мельник стала призёром в женском парном и смешанном разрядах. Ее напарниками были Валерия Подолян и Иван Сары.

Сергей Сары взял два золота в Лиге «B» и выиграл в парном разряде с представителем Кишинёва в Лиге «А», где собрались самые опытные игроки.

Воспитанники Тираспольской СДЮШОР № 3 привезли домой 5 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Радио 1.
novostipmr.com
  • Сегодня, 12:13
  • DTV
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