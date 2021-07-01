Традиционные соревнования по бадминтону в Кишинёве каждое лето собирают юных спортсменов от 9 до 18 лет. В этом году их разделили не по возрастным группам, а по трём лигам в зависимости от уровня подготовки. По регламенту можно выступать и в двух лигах.
Среди начинающих спортсменов – лига «С» – воспитанники Тираспольской СДЮШОР № 3 заняли весь пьедестал в одиночном разряде. На верхней ступеньке – Дмитрий Романчук.
В Лиге «B» – среди продвинутых игроков – София Мельник стала призёром в женском парном и смешанном разрядах. Ее напарниками были Валерия Подолян и Иван Сары.
Сергей Сары взял два золота в Лиге «B» и выиграл в парном разряде с представителем Кишинёва в Лиге «А», где собрались самые опытные игроки.
Воспитанники Тираспольской СДЮШОР № 3 привезли домой 5 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Радио 1. novostipmr.com