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"В табло за проданные земли": журналистка напала на "слугу народа"

"В табло за проданные земли": журналистка напала на "слугу народа"

Скандально известная украинская журналистка Ирма Крат напала на депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Никиту Потураева. По ее словам, таким образом она отреагировала на отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал на Украине 20 лет. 1 июля этого года мораторий был снят, сообщает parlament.ua

«Перед тем как ударить, я уточнила, точно ли он от „Слуги народа“, чтобы не ошибиться. Он подтвердил — я сразу дала ему в табло», — рассказала Крат, добавив, что вдобавок ударила парламентария сумкой по голове.

Активистка напомнила об обещании депутатов провести референдум по рынку земли. Пункт был включен в предвыборную программу «Слуги народа».

«Завершилось тем, что референдум не дали провести. А 75% украинцев против», — заявила журналистка.

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действовал на Украине 20 лет. Его официально отменили с 1 июля. Украинские власти предполагают, что запуск рынка земли даст экономике несколько миллиардов долларов в первые пять лет.
  • Сегодня, 09:04
  • DTV
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