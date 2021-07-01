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Дания побила личный рекорд по забитым голам на Евро
Данчане проводят один из лучших своих турниров в истории.
Сборная Дании выиграла первый тайм четвертьфинального матча Евро-2020 против Чехии со счетом 2:0.
Счет на 5-й минуте матча открыл Томас Дилейни, а в концовке тайма отличился Каспер Дольберг. Эти мячи стали 10-м и 11-м для Дании на турнире.
Как сообщает Squwka, 11 забитых голов — это рекорд сборной Дании для чемпионатов Европы. Прошлый рекорд равнялся 9 голам и был установлен на Евро-1984.
korrespondent.net
- Вчера, 20:19
- DTV
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