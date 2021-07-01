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Англия разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020

Англия разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020

Завершился матч сборных Украины и Англии на Евро-2020. Встреча 1/4 финала чемпионата Европы прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась крупной победой англичан со счётом 4:0.

На 4-й минуте встречи вингер сборной Англии Рахим Стерлинг прошёл по левому флангу, сместился в центр и отдал точную передачу на Гарри Кейна, который караулил пас у штрафной. Нападающий подошёл ближе к воротам и отправил мяч в сетку, передает championat.com

Сразу после перерыва Англия получила право на опасный стандарт. Люк Шоу подал в штрафную, где Гарри Магуайр головой переправил мяч в ворота. Ещё спустя четыре минуты Кейн оформил дубль, ассистировал ему снова Шоу. На 63-й минуте после подачи с углового забил Джордан Хендерсон — 4:0, Мэйсон Маунт выполнил голевой пас.

Таким образом, сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, в котором сыграет со сборной Дании. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля.

championat.com
  • Сегодня, 06:37
  • DTV
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