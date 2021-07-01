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В Днепре спасли мужчину, который провел под водой 20 минут

В Днепре спасли мужчину, который провел под водой 20 минут

Мужчина после жаркого трудового дня окунулся в воду, у него случился спазм сосудов, и он захлебнулся.
В Днепре, в больнице имени Мечникова врачи спасли мужчину, который провел под водой 20 минут. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил главврач больницы Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

"Владимир за сутки был спасен дважды. После тяжелого, жаркого трудового дня он с разгона окунулся в прохладную воду. Спазм сосудов, временная потеря координации - захлебнулся и оказался на дне водоема. Там провел более 20 минут", - написал Рыженко.

Прохожие увидели, что в воде находится человек. Его вытащили из воды, после чего, небезразличные люди, среди которых был медик, начали делать ему искусственное дыхание, передает korrespondent.net.

Далее он был доставлен в реанимацию больницы Мечникова.

"Серо-синее тело без признаков жизни доставили в реанимацию Мечникова. Утопление, гемолиз, кома II. Пять суток на ИВЛ. Отек легких, отек головного мозга", - описал состояние пациента медик.

По словам Рыженко, мужчина провел пять дней на аппарате искусственной вентиляции легких.

"Врачи боролись за его жизнь и в конце концов "вытянули" мужчину", - написал главврач.

Сейчас же, написал главврач, пациент "бегает и переживает за работу, абсолютно не думая о том, что жизнь ему подарена второй раз".

"Врачи-реаниматологи Мечникова и тот медик, который оказывал первую помощь, надеялись и верили, и в этой схватке со смертью победили. Как правило, такие не выживают", - подчеркнул главврач.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:54
  • DTV
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